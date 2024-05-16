Ayla Akat Ata kimdir? (Ayla Akat Ata'nın özgeçmişi)

16 Şubat 1976 Diyarbakır doğumlu Ayla Akat Ata, TBMM 23. ve 24. dönem Barış ve Demokrasi Partisi Batman milletvekili, avukattır. 2011'de milletvekili seçilerek Batman'ın ilk kadın milletvekili olmuştur.



Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İnsan Hakları Derneği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Göç-Der ve Diyarbakır Kadın Platformunda üye olarak yer aldı. 2007 seçimlerinde bağımsız aday olduğu Batman'dan milletvekili seçildi.

Daha sonra mecliste Demokratik Toplum Partisi grubuna katıldı. Partinin 2009 yılında kapatılmasından sonra Barış ve Demokrasi Partisi'e katıldı. 4 Şubat 2010'da Bengi Yıldız ile birlikte TBMM'de partinin grup başkan vekilliği görevine getirildi.

2011 yılında bağımsız olarak yeniden Batman milletvekili seçilen Ata, mecliste BDP grubuna dahil oldu. Partinin aldığı kararla 2013 yılında partileşen Halkların Demokratik Partisi'nde milletvekilliğine devam etti.

2015 seçimlerinde parti tüzüğü nedeniyle partisinden milletvekili adayı gösterilmeyen Ata, daha sonra Özgür Kadın Kongresi sözcülüğü görevini üstlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınması sonrasında 26 Ekim 2016'da yapılan gösteri sırasında gözaltına alındı. 30 Ekim tarihinde terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Ayrıca evli ve bir çocuk annesidir.