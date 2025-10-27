Aylardır aranıyordu, Ankara'da bir depoda yakalandı

Antalya'da bir cezaevi firarisi, yedi aydır saklandığı su deposunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, 12 Ocak 2018 tarihinden beridir cezaevi firarisi olan S.Ü.'nün izine ulaşıldı.

24 farklı suç dosyası bulunan, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 11 ayrı suçtan da hakkında 35 yıl 1 ay hapis cezası kararı bulunan firari suçlu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.Ü., işlemlerin ardından cezaevine sevk edilecek.