Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zamlı fiyatı

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 22,19'a varan oranda zam yapıldı.



AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?



Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükseldi.



Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarıldı.

