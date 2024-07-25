Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zamlı fiyatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından aylık öğrenci akbili fiyatı merak konusu oldu. Peki, aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zamlı fiyatı

UKOME toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 'da ulaşıma yüzde 22,19'a varan oranda zam yapıldı.

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükseldi.

Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarıldı.

Öne Çıkan Video

Bursa'da 3 kadının vantilatör kavgası

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de iki ayrı fabrikada zehirlenme şüphesi: 31 işçi hastanelik oldu

İzmir'de iki ayrı fabrikada zehirlenme şüphesi: 31 işçi hastanelik oldu

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara'da dehşet: Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı

Ankara'da dehşet: Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

Mardin’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Park halindeki otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

Park halindeki otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...