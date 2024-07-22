Aylin Cesur, İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti’de bir istifa daha yaşandı.



Partinin 27’nci dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.



Cesur kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.



“Değerli İYİ Partililer, bugün itibarıyla İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım.” diyen Cesur, “İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Partili arkadaşlarıma, 'Türkiye daha iyi olsun' diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum.” ifadelerini kullandı.



DEMİREL’İN ÖZEL DOKTORUYDU



Cesur, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yaptı.



11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de başdanışmanlığı görevinde bulunan Cesur, İYİ Parti’de ise Genel İdare Kurulu üyeliği ve 27’nci Dönem Isparta Milletvekilliği görevlerini yürüttü.