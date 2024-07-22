Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Aylin Cesur kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aylin Cesur, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Aylin Cesur'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Aylin Cesur kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Aylin Cesur kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aylin Cesur, 26 Aralık 1970 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktoruydu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek, tıp doktoru olmuştur.

1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçilmiş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda Diyabet konulu doktorasını tamamlamıştır.

2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görevlendirilmiş, aynı anda 9. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığını da yürütmüş, 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır.

Süleyman Demirel'in ölümüne kadar sayısız yurt dışı ve yurt içi etkinlik ve seyahatlerinde kendisine eşlik etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla kendisine verilen; Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması, arşivinin hazırlanması görevine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etmiştir.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olup 27. dönem Isparta milletvekilidir.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olan Aylin Cesur ingilizce bilmektedir.

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