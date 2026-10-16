Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'e gözaltı

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün eski siyasetçi eşi Aylin Kotil ve oğulları Emir Sarıgül ile Ömer Sarıgül hakkında gözaltı kararı verildi.

Kotil ve Sarıgül kardeşlere “mal varlığını aklama” suçlaması yöneltildi.

Halihazırda ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel de aynı dosyada “iştirak etme” dahil edildi.

Aylin Kotil, Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel'in gözaltına alındığı, Emir Sarıgül'ün emniyete kendisinin gideceği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Müştekiler tarafından 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiğinin iddia edildiği Başsavcılık açıklamasında “100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.” ifadeleri yer aldı.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri de iddialar arasında yer alırken, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında deliller elde edildiği de ileri sürüldü.

6 GÖZALTI KARARI

Toplanan delillerle birlikte şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.