Aylin Sözer cinayetinde karar

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İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden sanığın cezası belli oldu.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ı tasaryarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayyıldız çeşitli suçlardan da 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı.



AYLİN HOCA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.



Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız (32), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ayyıldız'ın "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyordu.



İddianamede sanık Ayyıldız'ın ayrıca, "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar vermeden" 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlıktan" da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.