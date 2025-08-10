Aylin'den acı haber

Erzurum'un Tekman ilçesinde girdikleri nehirde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri olan 13 yaşındaki Aylin Sarıkan hastanede hayatını kaybetti.

Ilıgöze Mahallesi'nde Aras Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Suda gözden kaybolan çocuklardan Aylin Sarıkan (13) bir süre sonra nehir kenarında baygın halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Sarıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

