Aylin'den acı haber
Erzurum'un Tekman ilçesinde girdikleri nehirde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri olan 13 yaşındaki Aylin Sarıkan hastanede hayatını kaybetti.
Ilıgöze Mahallesi'nde Aras Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Suda gözden kaybolan çocuklardan Aylin Sarıkan (13) bir süre sonra nehir kenarında baygın halde bulundu.
Hastaneye kaldırılan Sarıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Boğulma
- Erzurum Tekman