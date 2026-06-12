AYM 128 milyar dolar tartışmasına son noktayı koydu

AYM'nin kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak 'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir." dedi.

Göktaş, Merkez Bankası'nın o dönem piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü uluslararası normlara uygun işlemlerin, kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğünü belirtti.

Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı.

Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunan enflasyonun, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde yüzde 8'e indirildiği kaydedildi.

Yine açıklamada, ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye 'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirme hamlesi, diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken, bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır." denildi.

Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı.

Albayrak'ın avukatının açıklamasında "O gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup, gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır." ifadesi de yer aldı.