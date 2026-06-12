AYM 128 milyar dolar tartışmasına son noktayı koydu
12.06.2026 13:41
Kararda CHP hakkındaki tazminat kararı da yerinde bulundu.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürüttüğü "128 milyar dolar" kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına son noktayı koydu.
Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
CHP KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
CHP, eski bakan Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak amacıyla 128 milyar dolar harcadığını iddia edip, "128 milyar dolar nerede" kampanyası başlatmıştı.
Berat Albayrak, CHP'nin "Sistematik bir şekilde şeref, onur ve saygınlığını rencide eden" bir kampanya yürrüttüğü gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.
İlk derece mahkemesi Berat Albayrak'a yönelik açıklama ve paylaşımların eleştiri sınırlarını aşarak kişisel şeref ve itibarına saldırı mahiyetinde olduğuna karar verdi.
CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesi de benzer bir gerekçeyle onadı.
AYM'nin kararında verilen tazminat kararının yerinde olduğu belirtildi.
DAVA ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINDI
Bunun üzerine CHP kararı ifade özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
"Merkez Bankası idari ve mali açıdan herhangi bir kurum veya bakanlığa bağlı olmayan özerk bir tüzel kişidir. Dolayısıyla, mevcut başvuruda başvurucunun ileri sürdüğü olgusal iddiaların, davacıyla olan doğrudan ilgisine ilişkin bir temellendirmenin yapılabildiğinden söz edilemeyecektir."
Yüksek Mahkeme, tazminat kararının yerinde olduğuna karar verdi.
Karara ilişkin açıklama yapan Albayrak'ın avukatı Göktaş, iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı.
AYM'nin kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir." dedi.
Göktaş, Merkez Bankası'nın o dönem piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü uluslararası normlara uygun işlemlerin, kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğünü belirtti.
Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı.
Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunan enflasyonun, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde yüzde 8'e indirildiği kaydedildi.
Yine açıklamada, ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirme hamlesi, diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken, bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır." denildi.
Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı.
Albayrak'ın avukatının açıklamasında "O gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup, gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır." ifadesi de yer aldı.