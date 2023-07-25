AYM, alkollü içki satışı yasağının ihlaline cezayı Anayasaya uygun buldu | CHP’nin başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere ceza verilmesini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.



Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, CHP, 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.



Kanunun, alkollü içkilerin, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satılamayacağını öngören maddesindeki, "bu yasağa aykırı hareket edenlere idari para cezası verilmesini" hükme bağlayan bölümünün de iptali istendi.



Dava dilekçesinde, idari para cezasının ağırlığının bazı iş yerlerinin kapanmasına, kaçak içki satışı oranlarının artmasına ve kaçak imalathanelerde üretim yapılmasına neden olabileceği belirtilerek, bu durumun mülkiyet hakkını, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü ihlal ettiği, toplum sağlığını tehlikeye düşürdüğü öne sürüldü.



“KOYUCUNUN TAKDİR YETKİSİNDEDİR”



İptal istemini görüşen Yüksek Mahkeme, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere ceza verilmesini düzenleyen kanun hükmünü Anayasaya uygun buldu.



Gerekçede, hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi kabahatler hukuku açısından da Anayasa'ya bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü gibi konularda kanun koyucunun takdir yetkisine sahip olduğu belirtildi.



Dava konusu kuralda yer alan idari para cezasının verilmesini gerektiren eylemin de kabahat niteliğinde olduğu tespiti yapıldı.



Gerekçede, "Kuralla, alkollü içkilerin 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satılmasının yasaklanması ve bu yasağın ihlalinin idari para cezası olarak yaptırıma bağlanması ile yasağın uygulanabilirliği sağlanmakta, toplumsal düzen ve toplum sağlığı da koruma altına alınmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir." denildi.