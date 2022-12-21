AYM Basın Kanunu'nda iptali istenen hükümler için toplanacak

Yüksek Mahkeme'nin Basın Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin iptali başvurusunun ilk incelemesini 29 Aralık'ta yapacağı açıklandı.

AYM, 29 Aralık'taki Genel Kurul gündemine, 18 Ekim'deki Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 13 Ekim 2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu aldı.



Kanunda yapılan bazı değişiklikler hakkındaki ilk incelemesini yapacak Mahkeme, başvuruda eksiklik tespit edilmezse daha sonra belirlenecek bir günde başvuruyu esastan görüşecek.



AYM Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini ilk incelemede karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.

CHP'NİN 29 MADDE BAŞVURUSU



Yüksek Mahkeme, daha önce de aynı kanunda yer alan ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası öngören 29'uncu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması yönündeki CHP'nin başvurusunun ilk incelemesini yapmış, başvurunun esastan görüşülmesine karar vermişti.



İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER

İptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen hükümler arasında, basın kartının kanunda belirtilen kişilere İletişim Başkanlığınca verilmesi, devlet kurumlarında çalışan enformasyon görevlilerine basın kartı verilmesi, yurt dışında yaşayan ve serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşları ile medya alanında faaliyet gösteren sendika, vakıf ve derneklerin yöneticilerine basın kartı verilebileceğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.



Basın kartı alabilmek için kasten işlenen suçlardan 5 yıl ve üzerinde ceza almamış olma ve terör suçlarından mahkumiyetinin bulunmaması şartları ile Basın Kartı Komisyonu'nun belirlenmesi ve komisyona İletişim Başkanlığınca üye belirlenmesine ilişkin bazı düzenlemelerin de iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep ediliyor.



İptal başvurusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, şebekeler üstü hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma konusunda yetki verilmesi ile yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası verilebileceğine ilişkin hükümler de yer alıyor.



Ayrıca, internet sitelerindeki cevap ve düzeltmelerin ilk 24 saati ana sayfada olmak üzere bir hafta boyunca yayımlanmasına ilişkin düzenlemenin de iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep ediliyor.

