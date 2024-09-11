AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahmesi’nin yeni üyesi Metin Kıratlı’nın yemin törenine katıldı. Törende konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay’a yönelik mesaj verdi. Yüksek mahkemeler arasında görüş ayrılıklarının olabileceğini söyledi. Ancak, Anayasa ve kanunlara uygun haraket edilmesi mesajı da verdi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’nin Can Atalay hakkında veridği hak ihlali kararına Yargıtay’ın uymaması uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

Yüksek mahkemenin yeni üyesi Metin Kıratlı’nın yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Kadir Özkaya, o tartışmaya attıfta bulundu.

Özkaya, “Farklı fikirler olabilir.” dedi, “Uyumun sağlanabilmesi için anayasa ve kanunlara uygun hareket etmeye ihtiyaç var.” ifadesini de kullandı.

Yasama, yürütme ve yargı organları insanlardan müteşekkil olduğuna dikkati çeken Özkaya, “İnsanın olduğu yerde de her zaman için farklı yaklaşımların, farklı fikirlerin oluşabilmesi ve ihtilaf doğabilmesi de tabiidir, mümkündür. Bu nedenle anayasal organlar arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, aralarında daima iyi bir iletişimin bulunmasına da ihtiyaç vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır - 1

AYM Başkanı şöyle devam etti:

“Her bir yüksek mahkeme, anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenen görevleri yapmakla mükelleftir. Her birinin görevlerini Anayasa’ya uygun şekilde yerine getirecekleri tabidir.”

“BİREYSEL BAŞVURU SÜRMELİ”

Özkaya, bireysel başvuru hakkının devam etmesi gerektiğine de vurgu yapt.

“Hukuk sistemimize kazandırılan bireysel başvuru yolunun, bugünkü işlevselliğiyle mutlak gerekliliği konusunda toplumumuzda oluşan ortak kanaatin de bir gereği olarak bugünkü işlevselliğini kaybetmeden korunması gerektiğini düşünüyoruz.” diyen Özkaya,  “Zira geride bıraktığımız bireysel başvuru yolu, geldiğimiz nokta itibarıyla insanımızın temel haklara ilişkin sorunlarını çözmesinin bir aracı olarak kurumsallaşmış bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır - 2

KIRATLI YEMİN ETTİ

Konuşmanın ardından, ’nin yeni üyesi Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende yemin etti.

Öne Çıkan Video

İki yaşındaki torununu balkondan itti

TÜRKİYE HABERLERİ

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Şüpheli Antalya'da yakalandı

10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Şüpheli Antalya'da yakalandı

İstanbul'da kurallara uymayan servisçilere ceza

İstanbul'da kurallara uymayan servisçilere ceza

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...