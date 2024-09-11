AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında veridği hak ihlali kararına Yargıtay’ın uymaması uzun süre tartışmalara neden olmuştu.
Yüksek mahkemenin yeni üyesi Metin Kıratlı’nın yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Kadir Özkaya, o tartışmaya attıfta bulundu.
Özkaya, “Farklı fikirler olabilir.” dedi, “Uyumun sağlanabilmesi için anayasa ve kanunlara uygun hareket etmeye ihtiyaç var.” ifadesini de kullandı.
Yasama, yürütme ve yargı organları insanlardan müteşekkil olduğuna dikkati çeken Özkaya, “İnsanın olduğu yerde de her zaman için farklı yaklaşımların, farklı fikirlerin oluşabilmesi ve ihtilaf doğabilmesi de tabiidir, mümkündür. Bu nedenle anayasal organlar arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, aralarında daima iyi bir iletişimin bulunmasına da ihtiyaç vardır.” değerlendirmesinde bulundu.
AYM Başkanı şöyle devam etti:
“Her bir yüksek mahkeme, anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenen görevleri yapmakla mükelleftir. Her birinin görevlerini Anayasa’ya uygun şekilde yerine getirecekleri tabidir.”
“BİREYSEL BAŞVURU SÜRMELİ”
Özkaya, bireysel başvuru hakkının devam etmesi gerektiğine de vurgu yapt.
“Hukuk sistemimize kazandırılan bireysel başvuru yolunun, bugünkü işlevselliğiyle mutlak gerekliliği konusunda toplumumuzda oluşan ortak kanaatin de bir gereği olarak bugünkü işlevselliğini kaybetmeden korunması gerektiğini düşünüyoruz.” diyen Özkaya, “Zira geride bıraktığımız bireysel başvuru yolu, geldiğimiz nokta itibarıyla insanımızın temel haklara ilişkin sorunlarını çözmesinin bir aracı olarak kurumsallaşmış bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.
KIRATLI YEMİN ETTİ
Konuşmanın ardından, Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende yemin etti.
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