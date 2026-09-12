AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi
12.09.2026 13:43
Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman, 2022'den bu yana tutuklu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verilen hak ihlali kararında gerekçenin yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verilen hak ihlali kararı hakkında konuştu.
Yüksek Mahkeme, Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu nisan ayında karara bağlamıştı.
Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu sorularını yanıtlayan Özkaya; hem adil yargılama hakkının, hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildiğini söyledi.
Özkaya, alınan kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu açıkladı.
TAYFUN KAHRAMAN'IN YARGI SÜRECİ
Şehir planlamacısı ve akademisyen Tayfun Kahraman, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yargılama sürecinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay, kararı onadı.
Bu onamanın ardından dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, geçen yıl temmuz ayında ilk hak ihlali kararını verdi.
Yerel mahkeme bu kararı uygulamayı reddetti.
Kahraman, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM, bir kez daha Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi.
Kahraman 2022 yılından bu yanan tutuklu bulunuyor.