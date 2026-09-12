AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verilen hak ihlali kararı hakkında konuştu.

Yüksek Mahkeme, Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu nisan ayında karara bağlamıştı.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu sorularını yanıtlayan Özkaya; hem adil yargılama hakkının, hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildiğini söyledi.

Özkaya, alınan kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu açıkladı.