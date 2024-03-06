AYM Başkanvekilliğine Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM Başkanvekilliğine Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Buna göre, Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar 'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

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