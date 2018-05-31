Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim güvenliği itirazını esastan görüşerek karara bağlayacak.



CHP, seçim ittifakına da imkan veren yasadaki, aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerine kaydedilmeleri, sandıkların taşınması, seçim bölgelerinin birleştirilmesi,

mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması, iki pusulanın aynı zarfa koyulması, sandık kurulu başkanının belirlenmesi maddelerinin iptalini istemişti.



Chp Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz seçimi iptal edin demiyoruz. Yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz, seçim ertelenebilir arkadaşlar, seçimi iptal etmek yok saymak başka bir şeydir. Seçimin iptalini asla ve asla istemiyoruz" dedi.



NTV yayınına katılan Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da Anayasa Mahkemesi, kısmı iptal kararı verse bile bunun 24 Haziran seçimini etkilemeyeceğini söyledi.



Şentop, "Varsayalım olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu iptal verdi bunu YSK bugüne kadar ki teamüllerle uygulayacaktır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi ne yönde karar verirse versin Bu seçimin yapılmaması sonucunu doyurmaz bunda kimsenin bir şüphesi olmasın" dedi.



CHP, cumhurbaşkanlığı uyum yasalarının kanun hükmünde kararname ile hayata geçirilmesine imkan veren "yetki kanunu"nun bazı maddelerinin de iptalini istemişti.



Anayasa mahkemesi bu başvuruyla ilgili ilk incelemesini de yapacak.

