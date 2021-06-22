AYM kendine dava açacak

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP dosyasına ilişkin ilk toplantısında, sürpriz bir karar daha alındı. Parti kapatma için Anayasa'da 3'te 2, Siyasi Partiler Kanunu'nda ise 5'te 3 çoğunluk aranacağı belirtiliyor. Yüksek Mahkeme, bu çelişkiyi gidermek için kendi kendine dava açmaya hazırlanıyor.

NTV Haber 22.06.2021 - 15:49

AYM kendine dava açacak

İlişkili Haberler

AYM, HDP'yi kapatma iddianamesini kabul etti

AYM, HDP'yi kapatma iddianamesini kabul etti

HDP'ye kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor

HDP'ye kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor

AYM Genel Kurulu'nda yapılan müzakerelerde, Anayasa ve yasa arasındaki parti kapatma sayısı çelişkisinin giderilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili hükmünün iptali için resen dava açacak.

ANAYASA VE KANUN ARASINDA PARTİ KAPATMA SAYISI FARKI GİDERİLECEK

Siyasi Partiler Yasası'ndaki ''Parti kapatma için 5'te 3 çoğunluk aranır'' hükmü iptal edilecek.

HDP kararı, Anayasa'da yer alan 3'te 2 çoğunluk yani 15 üyeden 10'unun "Evet" demesi şartı üzerinden verilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...