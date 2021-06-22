AYM kendine dava açacak

AYM Genel Kurulu'nda yapılan müzakerelerde, Anayasa ve yasa arasındaki parti kapatma sayısı çelişkisinin giderilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.



Buna göre, Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili hükmünün iptali için resen dava açacak.

ANAYASA VE KANUN ARASINDA PARTİ KAPATMA SAYISI FARKI GİDERİLECEK



Siyasi Partiler Yasası'ndaki ''Parti kapatma için 5'te 3 çoğunluk aranır'' hükmü iptal edilecek.



HDP kararı, Anayasa'da yer alan 3'te 2 çoğunluk yani 15 üyeden 10'unun "Evet" demesi şartı üzerinden verilecek.