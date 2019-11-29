AYM memurluğa girişte güvenlik soruşturması şartını iptal etti

2018 yılında çıkarılan düzenlemeyle kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı belirtilmişti.



CHP bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme düzenlemeyi iptal etti.



AYM kararında kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olduğunu hatırlattı.



Kararda, kimlik ve sağlık bilgileriyle birlikte, görüntü ve ses kayıtlarının, hobi ve tercihlerin de kişisel veri olduğu vurgulanarak ''Devlet kamu görevine atanacaklar için şartla getirebilir ancak elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmemiştir'' denildi.

VİDEO: 15 TEMMUZ'DAN BUGÜNE KAMUDA FETÖ İHRAÇLARI