AYM raportörü: HDP iddianamesinde usule ilişkin eksikler var

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HDP'ye kapatma davasında süreç ilerliyor.



Anayasa Mahkemesi Raportörü, iddianameye ilişkin raporunu tamamladı. Raporda sanıkların kimlik bilgileri ve partideki görevlerine ilişkin eksiklikler sıralandı. Bu eksikliklerin giderilmesi için iki ayrı farklı öneri yer aldı.



Raportör, iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilerek eksikliklerin giderilebileceği ya da eksikliklerin dava aşamasında tamamlanabileceği tespitinde bulundu.



Bağlayıcılığı bulunmayan rapor Yüksek Mahkemenin 15 üyesine dağıtıldı.



Anayasa Mahkemesi üyeleri kapatma başvurusuna ilişkin ilk incelemesini yarın yapacak mahkeme iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.