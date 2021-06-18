AYM raportörü, HDP iddianamesinin kabulünü istedi

HDP'ye açılan kapatma davasında hukuki süreç işliyor.

AYM raportörü, iddianameyle ilgili incelemesini tamamladı, iddianamenin kabulü yönünde görüş bildirdi.



Raportör, raponunu Anayasa Mahkemesi'ne sunacak.

Ardından mahkemeye heyeti 21 Haziran'da saat 10.00 toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.



Raportörün görüşü, raporun kabul edilmesi yönünde ama son kararı mahkeme heyeti verecek. Bir önceki iddianame eksikler bulunduğu gerekçesiyle iade edilmişti.

İddianame bu kez kabul edilirse dava süreci başlayacak. İddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak.

Savcının sözlü açıklama, HDP'nin de sözlü savunma yapmasından sonra raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak ve mahkeme kapatma istemini karara bağlayacak.

