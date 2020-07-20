AYM raportöründen, Enis Berberoğlu'na hak ihlali tespiti

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığı tespitinde bulundu.

RAPORUN BAĞLAYICILIĞI YOK

Bağlayıcılığı olmayan rapora göre, Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesi seçme ve seçilme hakkının ihlali olarak değerlendirildi.

Raporda ayrıca Berberoğlu'nun siyasi faaliyette bulunma kişi hürriyeti ve güvenliği adil yargılama haklarının ihlal edildiği tespitleri de yer aldı.

İHLAL BAŞVURUSU PERŞEMBE GÜNÜ KARARA BAĞLANACAK

Yüksek mahkeme Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu 23 Temmuz Perşembe günü esastan karara bağlayacak.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

MİT’e ait yardım TIR'larının durdurulması davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu'nun milletvekilliği 4 Haziran'da düşürülmüştü.

