AYM sitesine ulaşılamıyor: Açıklama geldi

Son dakika haberi! Yüksek Mahkemen'in Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, erişim sorununun internet trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle meydana geldiği söylendi.

AYM'nin İletişim Başkanlığı'na bazı yetkiler veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesinin ardından siteye erişim için yoğunluk yaşandı.



Yapılan açıklamada, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden kararın Resmi Gazetede yayınlandığı ve burada erişime açık olduğu da belirtildi.