AYM sitesine ulaşılamıyor: Açıklama geldi

Anayasa Mahkemesi, resmi internet sitesine yoğunluk nedeniyle erişimin sağlanamadığını duyurdu. Yapılan açıklamada 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı ve burada erişime açık olduğu da belirtildi.

AYM sitesine ulaşılamıyor: Açıklama geldi
Anayasa Mahkemesi’nden kararname iptali: İletişim Başkanlığı’na verilen yetki iptal edildi

Anayasa Mahkemesi’nden kararname iptali: İletişim Başkanlığı’na verilen yetki iptal edildi

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Son dakika haberi! Yüksek Mahkemen'in Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, erişim sorununun internet trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle meydana geldiği söylendi.

AYM'nin İletişim Başkanlığı'na bazı yetkiler veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesinin ardından siteye erişim için yoğunluk yaşandı.

Yapılan açıklamada, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden kararın Resmi Gazetede yayınlandığı ve burada erişime açık olduğu da belirtildi.

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