AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu, Bursa'da babaannesinin evinde ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren çocuğun tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü

AYM Başkanı Kadir Özkaya’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Kadir Özkaya (4), dün akşam saatlerinde babaannesi Pembe T.'nin 'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.

Torununun düştüğünü gören babaannenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü - 1

Çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.

AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü - 2 AYM Başkanı Kadir Özkaya

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini korurken, Başkanı Kadir Özkaya'nın 'ya giderek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.

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