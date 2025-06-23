AYM'den aday memurları ilgilendiren karar: Kanun maddesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56'ncı maddesinde düzenlenen ve aday memurların, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumlarının tespit edilmesi üzerine ilişiklerinin kesileceğini öngören kuralı iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aday memurluktan ilişiği kesilen bir kişinin açtığı davaya bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56'ncı maddesine eklenen "... hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

"HANGİ HAREKETLERİ KAPSADIĞI ANLATILMIYOR"

Mahkemenin iptal başvurusunda, itiraz konusu kuralın memuriyetten ilişik kesme gibi ağır bir sonuç öngörmesine rağmen, kuralda hangi hal ve hareketlerin memuriyetle bağdaşmayacak nitelikte olduğuna ilişkin belirleme yapılmadığı belirtildi.

Kuralda, bu hal ve hareketlerin nasıl belirleneceğine ilişkin somut ölçütlere de yer verilmediği ifade edilen başvuruda, bu durumun keyfi yorum ve uygulamalara sebep olduğu kaydedildi.

DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti ve hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.