AYM'den Ali İsmail Korkmaz kararı

Gezi Parkı eylemleri sırasında 2013 yılında Eskişehir'de dövülen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruda karar çıktı.

TAZMİNAT VE POLİS İÇİN YENİDEN YARGILAMA



Başvurucuların, ''Eziyet yasağının ölen yakınları Ali İsmail Korkmaz bakımından ihlal edildiğine'' ilişkin iddiasını kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. Maddesi'nde güvence altına alınan ''Eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun'' ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.



Kararın bir örneğinin eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırılması için polis memuru Hüseyin Engin için yeniden yargılama yapılmak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren AYM, yine oy birliğiyle Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 67 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.