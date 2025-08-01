AYM'den boşanma davalarının seyrini değiştirecek karar

Yüksek Mahkeme'ye başvuran başvuran N.Ç. ile diğer başvurucular, boşanma davalarına ilişkin sürecin uzaması nedeniyle yeniden evlenme ve aile kurma hakkından mahrum kaldıklarını ileri sürdü.

AYM, N.Ç. ve diğer başvurucuların dosyasını birleştirerek, karara bağladı.



14 Mayıs 2025 tarihinde oybirliğiyle verilen kararda, N.Ç.'nin taraf olduğu başvuru dışında diğer başvurucuların taraf oldukları boşanma davalarında yargılamaların kesinleştiği, hepsi de çekişmeli olan davaların yaklaşık 5 ile 10 yıl arasında bir sürede sonuçlandığının görüldüğü belirtildi.

N.Ç.'nin taraf olduğu davanın ise 9 Kasım 2016 tarihinde açıldığı ve halen devam ettiğine dikkat çekildi.

AYM kararında, evlenme hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi kapsamında özel olarak düzenlendiğine işaret edilerek, bu hakkın Anayasa'nın 20'nci ve 41'inci maddelerinde güvence altına alındığı ifade edildi.