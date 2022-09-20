AYM'den Gülsüm Elvan kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın kolu kırık olmasına rağmen ters kelepçe ile saatlerce bekletilme iddiasının dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti. 'Kötü muamele yasağı'nın ise usul boyutunun ihlal edildiğine karar verildi. Bu durumun ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılacak. Ayrıca, Gülsüm Elvan'a 20 bin lira tazminat ödenecek.

Haberler - NTV Haber 20.09.2022 - 12:55

AYM'den Gülsüm Elvan kararı

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(AYM), Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın bir eylem sırasında kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı.

AYM, Gülsüm Elvan'ın kolu kırık olmasına rağmen ters kelepçe ile saatlerce bekletilme iddiasının dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.

''KÖTÜ MUAMELE YASAĞI''NIN İHLALİ İDDİASI YENİDEN SORUŞTURULACAK

''Kötü muamele yasağı''nın ise usul boyutunun ihlal edildiğine karar verildi.

Bu durumun ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına hükmedildi.

AYM'den Gülsüm Elvan kararı - 1 Berkin Elvan ve annesi

20 BİN LİRA TAZMİNAT

Ayrıca, Gülsüm Elvan'a 20 bin lira tazminat ödenecek.

Gülsüm Elvan, 2017 yılında İstanbul Kadıköy'de düzenlenen bir eylem sırasında gözaltına alınmıştı.

Elvan, kolu kırık olmasına rağmen saatlerde ters kelepçe ile bekletildiğini savunup, ceza soruşturmasının etkisiz yürütüldüğü ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiaları ile Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvuru yapmıştı.

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