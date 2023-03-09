AYM'den HDP'ye ek savunma süresi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasındaki sözlü savunmasını partinin talebi üzerine 14 Mart'tan 11 Nisan'a erteledi.

AYM'den HDP'ye ek savunma süresi
HDP'den AYM'de sözlü savunma yapacak
HDP'den AYM'de sözlü savunma yapacak Haberi Görüntüle

'nin kapatılması istemiyle açılan davayla ilgili sözlü savunma için ek süre talebi kabul edildi. HDP 11 Nisan'da savunmasını yapacak.

Daha önce sözlü savunma tarihi 14 Mart olarak duyurulmuştu. Partinin talebiyle süre uzadı.

(AYM) heyeti, 11 Nisan'da sözlü savunmayı dinleyecek.

Ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasından sonra üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.

HDP'ye devlet yardımının bulunduğu banka hesabına konulan blokenin kaldırılması talebi ise bugün görüşülüyor.

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