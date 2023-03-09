AYM'den HDP'ye ek savunma süresi

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayla ilgili sözlü savunma için ek süre talebi kabul edildi. HDP 11 Nisan'da savunmasını yapacak.

Daha önce sözlü savunma tarihi 14 Mart olarak duyurulmuştu. Partinin talebiyle süre uzadı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) heyeti, 11 Nisan'da sözlü savunmayı dinleyecek.

Ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasından sonra üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.

HDP'ye devlet yardımının bulunduğu banka hesabına konulan blokenin kaldırılması talebi ise bugün görüşülüyor.