AYM'den HTS kayıtları kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), içeriği belli olmayan HTS kayıtlarının tutuklama gerekçesi olamayacağına hükmetti.

AYM'den HTS kayıtları kararı

Yüksek Mahkeme, eski milletvekili ’nın bireysel başvurusunu karara bağladı.

(AYM) 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklanan eski HDP milletvekili Hüda Kaya'nın hukuka aykırı tutuklandığına ve soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlanmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.

Kararda, tutuklamaya gerekçe gösterilen HTS kayıtları için "İçeriği belli olmayan görüşme kayıtlarının kuvvetli suç belirtisi olarak kabulü mümkün görülmemiştir. denildi.

Yüksek Mahkeme, Kaya'ya 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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