Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, mülkiyet hakkına ilişkin son derece kritik bir içtihada imza attı.

Kurul, kamulaştırma yapılmaksızın vatandaların arazilerinden enerji nakil hattı geçirilmesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğuna hükmetti.

AYM, mülkiyet hakkına yapılan bu tip 'kamulaştırmasız el atma" (devletin kamulaştırma yapmadan ve bedel ödemeden taşınmaza el koyması) şeklindeki müdahalelerin "yapısal bir sorun" haline geldiği tespiti yaptı ve hükümetin bunu önlemek üzere tedbir almasını istedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre AYM, yeni ihlallere yol açılmaması için kararın bir örneğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gönderdi. AYM kararı Adalet Bakanlığı ile el atma tazminatı davasına bakan Hilvan Asliye Hukluk Mahkemesi'ne de iletildi.

AYM, bağlayıcı içtiha niteliği taşıyan kararıyla, başta Enerji Bakanlığı olmak üzere kamulaştırma yapacak idarelere "Acele kamulaştırma yap, bedelini öde, ihlale yol açma" uyarısı da yaptı.