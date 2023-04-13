AYM'den Millet Partisi'nin isim itirazına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin partilerinin isminin "Millet İttifakı" tarafından kullanılmasına yönelik başvurusunu reddetti.

AYM'den Millet Partisi'nin isim itirazına ret

, Millet Partisinin "Millet İttifakı" adının kullanılmasının engellenmesine yönelik başvurusunu reddetti.

AYM'den yapılan açıklamada, Millet Partisi'nin başvurusunun oy birliği ile esastan reddine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda, Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

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