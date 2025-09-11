AYM'den Murat Çalık kararı

AYM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti.

Mahkeme; Çalık'ın sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli takip edilmesine, sağlık durumu gerektirdiği takdirde tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Adli Tıp Kurumu'ndan da 14 Ağustos'ta, Çalık'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığı kararı çıkmıştı.

