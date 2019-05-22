Son dakika haberi!

Yaklaşık 2.5 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala’ya Yüksek Mahkeme’den kötü haber....



Kavala'nın avukatları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.



Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali görmedi. Genel Kurul'un kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 657 sayfalık iddianamede, sanıklardan Osman Kavala'nın, Gezi Parkı olaylarının organizatör ve finansörü olduğu iddia edilmişti.



Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu gerekçesiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 1 Kasım 2017'te tutuklandı.



Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılaması, 24 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda başlayacak.

OSMAN KAVALA KİMDİR?



1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.



Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.



İletişim yayınlarının kurucularından olan Kavala; TESEV yönetim kurulu üyeliği, Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yapıyor.