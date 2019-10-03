"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü.
Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.
Önder, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu.
AYM’den Sırrı Süreyya Önder için hak ihlali kararı
Anadolu AjansıTürkiye
Anayasa Mahkemesi, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.