AYM'den sokak hayvanları düzenlemesi kararı: CHP'nin itirazı reddedildi
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin sokak hayvanları yasası ile ilgili iptal talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun iptal talebini reddetti.
16 maddenin iptal istemi de reddedildi.
2 AĞUSTOS'TAN BERİ YÜRÜRLÜLÜKTE
Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeleri içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürülüğe girdi.
Kanun; sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması ile belediyelere bir kısım sorumluluklar getirdi.
CHP; hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırılık bulunduğu iddiasıyla 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurdu. Kanunun 17 maddesinin 16'sının iptali istenmişti.
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