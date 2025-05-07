AYM'den sokak hayvanları düzenlemesi kararı: CHP'nin itirazı reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin sokak hayvanları yasası ile ilgili iptal talebini reddetti.

AYM'den sokak hayvanları düzenlemesi kararı: CHP'nin itirazı reddedildi

, CHP'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun iptal talebini reddetti.

16 maddenin iptal istemi de reddedildi.

2 AĞUSTOS'TAN BERİ YÜRÜRLÜLÜKTE

Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeleri içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürülüğe girdi.

Kanun; sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması ile belediyelere bir kısım sorumluluklar getirdi.

CHP; hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırılık bulunduğu iddiasıyla 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurdu. Kanunun 17 maddesinin 16'sının iptali istenmişti.

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