AYM'den tribün yasağı kararı. Maç günü imza zorunluluğu kalkıyor
26.11.2026 11:27
Tribün yasağına ilişkin düzenlemede iki kritik madde iptal edildi.
Anayasa Mahkemesi, tribün yasağı alan taraftarlar için maç günü uygulanan karakola imza zorunluluğunu iptal etti.
Yüksek Mahkeme, tribün yasağına ilişkin düzenlemede iki kritik maddeyi iptal etti. 25 Haziran 2026'da oy birliğiyle verilen karar, 26 Kasım 2026 tarihli ve 33442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa ilişkin yapılan itirazı ele aldı. İtiraz, seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ve tedbirlerin kişiye "ağır külfet" yüklediği iddiasıyla yapılmıştı. Dosyayı ele alan Yüksek Mahkeme, müsabakaya alınmama tedbiri süresince mahkemeye başvuru yapılamadığını hatırlattı. Hüküm, "Keyfiliği önleyici yargısal mekanizmaya yer verilmediği için." iptal edildi.
Maç günü karakolda imza zorunluluğu iptal edildi.
HANGİ HÜKÜMLER İPTAL EDİLDİ?
Yargıtay tarafından iptal edilen hükümler, iptal edilen hükümler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinde yer alıyor.
Bu hükümlerden ilki olan üçüncü fıkraya göre; kanun kapsamındaki bir suçtan soruşturma başlatıldığında şüpheli hakkında seyirden yasaklama tedbiri hemen uygulanıyordu.
Diğeri ise yasaklı kişinin takımının maç yaptığı gün, yurt içindeyse maçın başlangıç saatinde ve bir saat sonra en yakın genel kolluk birimine başvurmasını zorunlu tutuyordu. Bu cümlenin iptalinin ardından uygulama imkanı kalmayan 2019'da 7182 sayılı Kanun'la eklenen biyometrik takip (maç günlerinde karakola giderek kimliklerini biyometrik yöntemlerle doğrulamasını öngören düzenleme) cümlesini de iptal etti.
"KİŞİNİN ÖZEL HAYATINI ETKİLİYOR"
Maç günü karakola gitme zorunluluğunu özel hayata saygı açısından inceleyen AYM, kararında kişinin aile, sosyal ve meslek hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Teknolojik gelişmeler sayesinde farklı denetim yöntemlerinin de mümkün olduğunu belirten mahkeme, otomatik karakol başvurusunun kişiye aşırı külfet yüklediğine hükmetti.
İPTAL KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Resmi Gazetede yayımlanan karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Yani hükümlerin 26 Ağustos 2027'de yürürlükten kalkacak.
Bu tarihe kadar soruşturmada seyirden yasaklama ve maç günü karakola başvurma yükümlülüğü uygulanmaya devam edecek.