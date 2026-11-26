HANGİ HÜKÜMLER İPTAL EDİLDİ?

Yargıtay tarafından iptal edilen hükümler, iptal edilen hükümler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinde yer alıyor.

Bu hükümlerden ilki olan üçüncü fıkraya göre; kanun kapsamındaki bir suçtan soruşturma başlatıldığında şüpheli hakkında seyirden yasaklama tedbiri hemen uygulanıyordu.

Diğeri ise yasaklı kişinin takımının maç yaptığı gün, yurt içindeyse maçın başlangıç saatinde ve bir saat sonra en yakın genel kolluk birimine başvurmasını zorunlu tutuyordu. Bu cümlenin iptalinin ardından uygulama imkanı kalmayan 2019'da 7182 sayılı Kanun'la eklenen biyometrik takip (maç günlerinde karakola giderek kimliklerini biyometrik yöntemlerle doğrulamasını öngören düzenleme) cümlesini de iptal etti.

"KİŞİNİN ÖZEL HAYATINI ETKİLİYOR"

Maç günü karakola gitme zorunluluğunu özel hayata saygı açısından inceleyen AYM, kararında kişinin aile, sosyal ve meslek hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Teknolojik gelişmeler sayesinde farklı denetim yöntemlerinin de mümkün olduğunu belirten mahkeme, otomatik karakol başvurusunun kişiye aşırı külfet yüklediğine hükmetti.

İPTAL KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Resmi Gazetede yayımlanan karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Yani hükümlerin 26 Ağustos 2027'de yürürlükten kalkacak.

Bu tarihe kadar soruşturmada seyirden yasaklama ve maç günü karakola başvurma yükümlülüğü uygulanmaya devam edecek.