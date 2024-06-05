AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı hükümlerini iptal etmesini değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hangi kararlar iptal edildiyse ona göre bir çalışma yürütüleceğini söyledi. AYM, Cumhurbaşkanı'na doğrudan rektör atama ve Merkez Bankası Başkanı'nı görev alma yetkisi veren düzenlemeleri iptal etmişti.

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir
AYM'den iptal kararları: "Rektör, Cumhurbaşkanı tarafından atanır" hükmü iptal edildi

AYM'den iptal kararları: "Rektör, Cumhurbaşkanı tarafından atanır" hükmü iptal edildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM'nin 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

AYM'nin iptal gerekçelerine bakılacağını söyleyen Bakan Tunç, kanunla düzenlenmesi gereken hususlar için çalışma yapılacağını ifade etti.

Adalet Bakanı, hangi karar iptal edildiyse ona göre bir çalışma yürütüleceğini kaydetti.

AYM'DEN İPTAL KARARLARI

AYM, 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti.

CHP'li 135 milletvekilinin başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme tarafından, 100'den fazla kanunun, KHK ile değiştirilen çok sayıda maddesi iptal edildi.

703 sayılı KHK'nın 151. maddesiyle Merkez Bankası Başkanı'nın 5 yıl süre görev yapmak üzere seçileceğine dair hüküm fıkrası yürürlükten kaldırılmış, böylece Cumhurbaşkanı'na görevden alma yetkisi verilmişti.

üyeleri, bu değişikiği anayasaya aykırı bularak iptal etti.

"REKTÖR, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATANIR" HÜKMÜ İPTAL

Cumhurbaşkanı'na verilen üniversitelere rektör atama yetkisi de iptal edilen maddeler arasında.

Düzenleme daha önce, üniversitede yapılan seçim sonucunda "En çok oyu alan 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır." şeklindeydi.

Kabahatler Kanunu'nda yer alan "112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere para cezası verilir" maddesiyle, subayların rütbelerdeki normal bekleme sürelerinin cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilmesi ya da kısaltılabilmesi imkanı taşıyan madde de iptal edildi.

"Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca dernekler birimi oluşturulmaz." hükmü de iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları arasında "Kamudaki taşınmazlar, TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilir" düzenlemesi de var.

Ayrıca TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme, 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere Yüksek Mahkemece iptal edildi.

İptal kararları, maddelere göre 9 ay veya 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Bu süre boyunca, iptal edilen yetkiler kullanılabilecek.

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