AYM'nin Gergerlioğlu için gerekçeli kararı yayımlandı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu lehine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda Gergerlioğlu'nun tedbire başvurulmayan bir haber nedeniyle cezalandırıldığına dikkat çekildi.

NTV Haber 09.07.2021 - 06:42

AYM'nin Gergerlioğlu için gerekçeli kararı yayımlandı

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Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını hak ihlali kabul etmişti.

Gerekçeli kararda, Gergerlioğlu'nun paylaştığı haberin halen yayında olduğu hatırlatıldı.

Kararda "Bu habere ilişkin olarak herhangi bir soruşturma başlatıldığı veya tedbire başvurulduğu da tespit edilememiştir" denildi.

Kararda, Gergerlioğlu'nun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokatik toplum düzenine uygun olmadığı da vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Gegerlioğlu, salı günü tahliye edilmişti.

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