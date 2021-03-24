AYM'nin, HDP'ye kapatma davası ile ilgili ilk incelemesi 31 Mart'ta

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye açtığı kapatma davasına ilişkin ilk incelemesini 31 Mart'ta yapacak.



AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görevlendirdiği raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu bu tarihe kadar tamamlayarak, yüksek mahkeme heyetine sunması bekleniyor.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi teknik yönden inceleyecek raportörün hukuki yorumunu katarak hazırlayacağı rapor, AYM'nin 15 üyesine dağıtılacak.



Kurul, 31 Mart tarihinde ilk incelemesini yaparak davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. İddianamede eksiklik bulunmaması durumunda dava süreci başlayacak.

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