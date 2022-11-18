AYM'nin iş yükünü hafifletmek için yeni düzenleme

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iş yükünü hafifletmek, başvuruların hızla sonuçlanmasını sağlamak için yeni bir adım atılıyor.

UZUN YARGILAMA DOSYALARI KOMİSYONA



Uzun yargılama nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne gelen 68 bin dosya Adalet Bakanlığı bünyesindeki İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na devredilecek.



Konuya ilişkin açıklama, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.



Bozdağ, ''Anayasa Mahkememizde, Adalet Bakanlığı olarak bireysel başvuru konusunu yeniden ele alıyoruz. Dostane çözüm çerçevesinde önemli bir kısmını önümüzdeki süreçte getireceğimiz yargı paketi kapsamında Adalet Bakanlığı'na alacağız. Yeni dönemde de bu konuyu daha sağlıklı işleyen bir hale dönüştüreceğiz'' dedi.



Hazırlanacak yargı paketine eklenecek geçici düzenlemeyle mahkeme gündeminde bekleyen uzun yargılamaya ilişkin başvuruların tamamı komisyon gündemine alınacak.



2 yıldan uzun sürmüş yargılanmalarla ilgili dosya üzerinden tazminat ödeme kararlarının verilmesi sağlanacak.



Komisyon kararlarına karşı yargı yolu açık olacak.



Uzun yargılama nedeniyle yapılacak yeni başvuruların adresiyse yine Anayasa Mahkemesi olacak.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 20 Mart 2012'de Türkiye'deki uzun yargılama şikayetlerinin ele alınması amacıyla bir iç hukuk yolu oluşturulması gerektiği yönündeki kararının ardından 2013 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kurulmuştu.