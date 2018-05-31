Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetmesine ilişkin "Anayasa Mahkemesi, beklenen, doğru bir karar verdi." dedi.



Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetmesini değerlendirdi.



Türkiye'de demokratik mekanizmaların ne kadar iyi bir şekilde işlediğini gösteren bir örnekle karşı karşıya olduklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Yasama faaliyetinde Parlamento yasa çıkardı, ana muhalefet partisi elindeki imkanı kullanarak yüksek yargıya götürdü, Anayasa Mahkemesi inceledi ve ret cevabı verdi. Kabul cevabı da verebilirdi o zaman başka bir şey olacaktı ama sonuçta Türkiye çok şükür bütün bu demokratik mekanizmalarına sahip olan bir ülke. Birçok dünyadaki ülkeyle kıyaslanmayacak şekilde seçim süreçlerini şeffaf yürütebilen bir ülke. Dolayısıyla seçim takvimi kendi yolunda yürüyor. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen, doğru bir karar almıştır."

