AYM'nin siyasi partilerin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kararlara göre, Devlet Partisi ve İlk Parti'nin 2020, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.



Yüksek Mahkeme, İlk Partinin genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.



AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

