AYM'ye 12 yılda 627 bin bireysel başvuru yapıldı

2012 yılından bugüne kadar AYM'ye 627 bin 727 bireysel başvuru yapıldı. 2024 yılındaysa, 16 Ağustos itibarıyla başvuru sayısı 47 bin 969 olarak kayıtlara geçti. En fazla hak ihlali kararı, "adil yargılanma hakkı" kapsamında verildi.



Veriler, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamında hazırladığı haftalık rapordan.

12 yılda yapılan 627 bin 727 başvurunun, 521 bin 178'i karara bağlandı.

19 BİN 495 HAK İHLALİ KARARI

Bu, başvuruların yüzde 83'ünün karşılandığı anlamına geliyor. Yüksek Mahkeme 12 yıllık süreçte, 19 bin 495 hak ihlali kararı verdi.



5 bin 285 kişinin "adil yargılama hakkı"nın ihlal edildiği belirlenirken,

bu tüm hak ihlallerinin yüzde 27'sine denk geliyor.

4 bin 495 ile "mülkiyet hakkı ihlali" ikinci, 4 bin 343 ile "ifade özgürlüğü ihlali" ise üçüncü sırada yer alıyor.



AYM'ye makul sürede yargılama isteğiyle 2020 yılında 4 bin 772 başvuru yapılmıştı. Bu, 2022 yılında 60 bin 284 sayısına ulaştı, 2024 yılının 8 aylık döneminde ise 5 bin 450'ye geriledi.

12 yılda makul sürede yargılama isteği üzerine yapılan 148 bin 946 başvurunun 147 bin 796'sı karara bağlandı.

