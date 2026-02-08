Aynası kırıldı diye 2 kişiyi öldüren kişi tutuklandı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde Hamza C. idaresindeki araç ile Abdullah Gündoğdu'nun kullandığı otomobilin aynalarının çarpışması sonucu hafif maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Belinde taşıdığı silahını çeken Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile araç içinde bulunan 2 kişiye ateş açtı. Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Ağır yaralanan Gündoğdu ve Çelik ambulansla kaldırıldıkları Çiftlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

AKSARAY'DA YAKALANDI

Polis, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracına binip olay yerinden uzaklaşan Hamza C.'nin Aksaray istikametine kaçtığını tespit etti. Teyakkuza geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemlerinden aracın Kireçlik yolundan Aksaray’a giriş yaptığını tespit etti. Araç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arazide bulundu. Polisi görünce kaçmak isteyen H.C. yakalandı.

"ALENEN VURDUM"

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüpheli Hamza C. gazetecilerin soruları üzerine "Önüme geçmeye çalıştı. Önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi.



TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 1’i kadın 2 kişiyle birlikte bugün Aksaray Adliyesine çıkarılan zanlı, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki adliyeye sevk edildi. Hamza C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.