Aynasını kıran motokuryeyi ezen sürücü tutuklandı... Motokurye hastanede konuştu: Öncesinde bana çarptı, yapılan canilik
İstanbul’da otomobil sürücüsüyle motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenince motokurye otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. Akciğerlerinde sönme, karaciğerinde yırtık ve kaburgasında 9 tane kırık olduğunu dile getiren motokurye, zanlının öncesinde kendisine çarptığını dile getirerek "Bu yapılan canilik." dedi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Sürücü V.K. savcılıktaki ifadesinde, kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediğini öne sürerek, "Benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım." beyanında bulundu.
İstanbul’da bir otomobil sürücüsü, aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezip, belini kırdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü.
MOTOKURYE, ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ARASINDA EZİLDİ
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.
Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.
Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
OLAY ANINI ANLATTI
Hastane'de tedavisi devam eden Fatih F. Ekol TV'ye olay anını anlattı.
“Bu canilikten başka bir şey değil." diyerek yaşadıklarını anlatan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü Vedat K.'nin aracıyla kendisine arkadan çarptığını ve durarak tutanak tutması gerektiğini söylediğini dile getirdi.
Otomobil sürücüsünün, tutanak tutmak yerine olay yerinden kaçtığını ve motosikletinin aynası ile ayaklığının kırıldığını dile getiren Fatih F., bunun üzerine Vedat K.'nin aracının sağ dikiz aynasını kırdığını belirtti.
"Beni iki arabanın arasına sıkıştırdı. Uğraşacağım hakkımı arayacağım." diye konuşan Fatih F., sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
KABURGASINDA 9 KIRIK VAR
Akciğerlerinin söndüğünü ve kaburgasında 9 kırık olduğunu sözlerine ekleyen motosiklet sürücüsü, "Karaciğerimde yırtık var, kanamam var. Hala kan çekiliyor. Tedavim sürüyor. Ameliyat durumum da belli değil." dedi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat K., emniyete götürüldü.
Buradaki işlemleri tamamlanan sürücü daha sonra polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Savcılığa çıkarılan şüpheli V.K. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli V.K'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tututklanmasına karar verdi.
"ŞOKLA GAZ VE FRENİN YERİNİ KARIŞTIRDIM"
Şüpheli V.K. savcılıktaki ifadesinde, müşteki ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığını, tartışma sırasında kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediğini öne sürdü.
Daha sonra araya vatandaşların girdiğini ve aynı istikamette yola devam ettiklerini kaydeden V.K. "Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler 'Aşağı in, taksici seni öldüremedi biz öldüreceğiz.' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Daha sonra kurye olan şahıs, aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım." beyanında bulundu.
Şüpheli V.K. ardından A.B. isimli kişinin taksiden inerek kendisini yumruklamaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğimi korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beni yarlayan, hakaret eden ve beni tehdit eden A.B. isimli şahıstan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan, aracımın aynasını kıran şahıstan ve aynı yine şekilde bana hakaret ve tehdiletlerde bulunan diğer motosiklet sürücüsünden şikayetçiyim. Ben 16-17 yaşımdan beri bipolar hastasıyım."
MOTOKURYENİN OTOMOBİL TARAFINDAN EZİLDİĞİ AN GÜVENLİK KAMERASINDA
Motokurye F.F. ile otomobil sürücüsü Vedat K. arasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, Motokuryenin otomobilin aynasını kırıp yoluna devam ettiği, otomobil sürücüsünün motokuryeye çarparak savurduğu ve çekicinin altına girerek ağır yaralanan motokuryenin vatandaşlar tarafında çıkarıldığı anlar yer alıyor.
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