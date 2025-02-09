Aynasını kıran motokuryeyi ezen sürücü tutuklandı... Motokurye hastanede konuştu: Öncesinde bana çarptı, yapılan canilik

MOTOKURYE, ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ARASINDA EZİLDİ



Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.



Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.



Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Hastane'de tedavisi devam eden Fatih F. Ekol TV'ye olay anını anlattı.



“Bu canilikten başka bir şey değil." diyerek yaşadıklarını anlatan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü Vedat K.'nin aracıyla kendisine arkadan çarptığını ve durarak tutanak tutması gerektiğini söylediğini dile getirdi.



Otomobil sürücüsünün, tutanak tutmak yerine olay yerinden kaçtığını ve motosikletinin aynası ile ayaklığının kırıldığını dile getiren Fatih F., bunun üzerine Vedat K.'nin aracının sağ dikiz aynasını kırdığını belirtti.



"Beni iki arabanın arasına sıkıştırdı. Uğraşacağım hakkımı arayacağım." diye konuşan Fatih F., sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

KABURGASINDA 9 KIRIK VAR



Akciğerlerinin söndüğünü ve kaburgasında 9 kırık olduğunu sözlerine ekleyen motosiklet sürücüsü, "Karaciğerimde yırtık var, kanamam var. Hala kan çekiliyor. Tedavim sürüyor. Ameliyat durumum da belli değil." dedi.