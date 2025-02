Aynasını kıran motokuryeyi ezen sürücü tutuklandı... Motokurye hastanede konuştu: Öncesinde bana çarptı, yapılan canilik

Görüntüdeki gri otomobilin, motosikleti sürüklemeye başladığı an

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat K., emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan sürücü daha sonra polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.



Savcılığa çıkarılan şüpheli V.K. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli V.K'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tututklanmasına karar verdi.

"ŞOKLA GAZ VE FRENİN YERİNİ KARIŞTIRDIM"

Şüpheli V.K. savcılıktaki ifadesinde, müşteki ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığını, tartışma sırasında kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediğini öne sürdü.



Daha sonra araya vatandaşların girdiğini ve aynı istikamette yola devam ettiklerini kaydeden V.K. "Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler 'Aşağı in, taksici seni öldüremedi biz öldüreceğiz.' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Daha sonra kurye olan şahıs, aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım." beyanında bulundu.



Şüpheli V.K. ardından A.B. isimli kişinin taksiden inerek kendisini yumruklamaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğimi korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beni yarlayan, hakaret eden ve beni tehdit eden A.B. isimli şahıstan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan, aracımın aynasını kıran şahıstan ve aynı yine şekilde bana hakaret ve tehdiletlerde bulunan diğer motosiklet sürücüsünden şikayetçiyim. Ben 16-17 yaşımdan beri bipolar hastasıyım."



MOTOKURYENİN OTOMOBİL TARAFINDAN EZİLDİĞİ AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Motokurye F.F. ile otomobil sürücüsü Vedat K. arasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde, Motokuryenin otomobilin aynasını kırıp yoluna devam ettiği, otomobil sürücüsünün motokuryeye çarparak savurduğu ve çekicinin altına girerek ağır yaralanan motokuryenin vatandaşlar tarafında çıkarıldığı anlar yer alıyor.