Aynasını kıran motokuryeyi ezen sürücü tutuklandı... Yaralanan motosikletliden açıklama: "Beni öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim"

Fatih Ferah, avukatıyla birlikte geldiği Anadolu Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendisine ve kuryelere olumsuz yorumlar yapıldığı için açıklama yapmak istediğini söyledi.



Olayın öncesinde otomobil sürücüsünün başka bir motosiklet sürücüsüyle münakaşaya girdiğini görmesi üzerine onları sakinleştirmek üzere olaya dahil olduğunu ifade eden Ferah, tarafları sakinleştirmeye çalışırken şüphelinin, motoruna arkadan temasta bulunduğunu belirtti.



Ferah, bu sırada sağ ayağının tampona sıkıştığını, bunun üzerine motorunu hafif ileri aldığını anlatarak, "Şahıs aracını üzerime sürmeye devam etti ve motorumu devirdi. Derdini sormak için aşağı indiğimde motoruma şiddetle çarparak olay yerinden kaçtı." dedi.

Sonrasında şüphelinin camına yanaşarak tutanak tutmaları gerektiğini ve aracına zarar verdiğini güzel bir şekilde ifade ettiğini kaydeden Ferah, "Şahıs küfür ederek camını kapattı. O anlık sinirle onu durdurmak için yapmamam gereken bir hareketi yaptım ve aynasını kırdım. Ondan sonra şahıs böyle bir şeye kalkıştı. Beni öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. 9 kaburga kemiğimde kırığım var, sol kolumda lif yırtığı var, nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Uzun bir tedavi sürecim olacak. Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var. Ayakta durmakta da güçlük çekiyorum." şeklinde konuştu.