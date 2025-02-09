Aynasını kıran motokuryeyi ezip, belini kırmıştı: Otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi
İstanbul’da otomobil sürücüsüyle motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenince motokurye otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. Beli kırılan motokurye yaralı halde hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüs adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da bir otomobil sürücüsü, aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezip, belini kırdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü.
MOTOKURYE, ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ARASINDA EZİLDİ
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.
Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.
Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının belinin kırıldığı öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat K., emniyete götürüldü.
Buradaki işlemleri tamamlanan sürücü daha sonra polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Vedat K.’nin savcı tarafından ifadesi alınması bekleniyor.
MOTOKURYENİN OTOMOBİL TARAFINDAN EZİLDİĞİ AN GÜVENLİK KAMERASINDA
Motokurye F.F. ile otomobil sürücüsü Vedat K. arasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, Motokuryenin otomobilin aynasını kırıp yoluna devam ettiği, otomobil sürücüsünün motokuryeye çarparak savurduğu ve çekicinin altına girerek ağır yaralanan motokuryenin vatandaşlar tarafında çıkarıldığı anlar yer alıyor.
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