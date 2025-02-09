Aynasını kıran motokuryeyi ezip, belini kırmıştı: Otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı.

İstanbul ’da bir otomobil sürücüsü, aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezip, belini kırdı.

MOTOKURYE, ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ARASINDA EZİLDİ



Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.



Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.



Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının belinin kırıldığı öğrenildi.