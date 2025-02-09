Aynasını kıran motokuryeyi ezmişti... Motokurye hastanede konuştu: Öncesinde bana çarptı, yapılan canilik
İstanbul’da otomobil sürücüsüyle motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenince motokurye otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. Akciğerlerinde sönme, karaciğerinde yırtık ve kaburgasında 9 tane kırık olduğunu dile getiren motokurye, zanlının öncesinde kendisine çarptığını dile getirerek "Bu yapılan canilik." dedi. Gözaltına alınan otomobil sürücüs adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da bir otomobil sürücüsü, aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezip, belini kırdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü.
MOTOKURYE, ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ARASINDA EZİLDİ
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.
Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.
Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
OLAY ANINI ANLATTI
Hastane'de tedavisi devam eden Fatih F. Ekol TV'ye olay anını anlattı.
“Bu canilikten başka bir şey değil." diyerek yaşadıklarını anlatan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü Vedat K.'nin aracıyla kendisine arkadan çarptığını ve durarak tutanak tutması gerektiğini söylediğini dile getirdi.
Otomobil sürücüsünün, tutanak tutmak yerine olay yerinden kaçtığını ve motosikletinin aynası ile ayaklığının kırıldığını dile getiren Fatih F., bunun üzerine Vedat K.'nin aracının sağ dikiz aynasını kırdığını belirtti.
"Beni iki arabanın arasına sıkıştırdı. Uğraşacağım hakkımı arayacağım." diye konuşan Fatih F., sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
KABURGASINDA 9 KIRIK VAR
Akciğerlerinin söndüğünü ve kaburgasında 9 kırık olduğunu sözlerine ekleyen motosiklet sürücüsü, "Karaciğerimde yırtık var, kanamam var. Hala kan çekiliyor. Tedavim sürüyor. Ameliyat durumum da belli değil." dedi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat K., emniyete götürüldü.
Buradaki işlemleri tamamlanan sürücü daha sonra polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Vedat K.’nin savcı tarafından ifadesi alınması bekleniyor.
MOTOKURYENİN OTOMOBİL TARAFINDAN EZİLDİĞİ AN GÜVENLİK KAMERASINDA
Motokurye F.F. ile otomobil sürücüsü Vedat K. arasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, Motokuryenin otomobilin aynasını kırıp yoluna devam ettiği, otomobil sürücüsünün motokuryeye çarparak savurduğu ve çekicinin altına girerek ağır yaralanan motokuryenin vatandaşlar tarafında çıkarıldığı anlar yer alıyor.
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