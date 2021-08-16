Aynı acıyı yaşadılar: Çocukluk arkadaşı çiftin 'ikiz' kaderi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çocuk sahibi olmak için 10 yıl bekleyen iki çiftin ikizleri hayatını kaybetti.

Ramazan Yücel ile İzzet Özdoğan çocukluk arkadaşıydı. Aslen Bozkurtlu olan ancak aileleri yıllar önce İstanbul'a taşınan iki arkadaş yine Bozkurtlu olan ve kendileri gibi yıllar önce istanbul'a taşınan Arzu Yücel ve Reyhan Özdoğan ile evlendi. İki çift de 10 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle ikizlerine kavuştu.



3 yıl önce de yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için Ölçer Apartmanı'nda altlı üstlü daire satın aldılar.



8 katlı apartman sel felaketinde yıkıldığında Ramazan Yücel ile İzzet Özdoğan çalıştıkları için İstanbul'daydı. İkizlerin anneleri de belediyeden yapılan sel uyarısı üzerine araçlarını çekmek için dışarıya çıkmıştı.

Ezine Çayı kenarındaki ev, taşkın suyuna dayanamadı.



12 yaşındaki İclal ve Ecrin Yücel ile 7 yaşındaki Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan enkaz altında kaldı.



Binanın enkazında günlerdir süren arama çalışmalarında Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal'in cansız bedenine ulaşıldı.



Ecrin'i arama çalışmaları ise sürüyor.

''KEŞKE SEL BİZİ GÖTÜRSEYDİ''



Anne Arzu Yücel, "Elektrikler yoktu. Oğlum Kerem Ali bana cep telefonumu vererek 'Işığını yakarak in anne' dedi. Evden çıktıktan sonra köprü dakikalar içinde yıkıldı. Eve giremedim bir daha'' diyerek yaşadıklarını şu şekilde anlattı:



''Kızım ve oğlum balkona çıktı. Balkondan çok el salladık birbirimize. Bana dediler ki 'Anne orada durma, sel seni götürecek anne'. Keşke sel bizi götürseydi. Nasıl dayanacağım bu acıya? Keşke arabaları çekmeseydik evin içinde kalsaydık. Biz saatlerce 'Ne yaptık' diye dövündük"



'KENDİMİ SUÇLUYORUM'



Reyhan Özdoğan ise, yaz tatilinde çocukları rahat etsin diye Bozkurt'a geldiklerini söyledi.



Özdoğan, ''Arzu'nun kızlarını da bizim eve alın' dedik. İkizlerin hepsi balkondaydı. Telefonda konuştuk. Biz sokaklarda durduk arkadaşımla Arzu ile el eleydik. Ben kendimi suçluyorum; neden çıktım evden? Oğlum ben evden çıkarken girişteki bisikletini kenara çekmemi istemişti. Ben dönseydim onun bisikletini alıp dönecektim, kurtaracaktım. Ben bu tarafa döndüm, köprü yıkıldı" dedi.