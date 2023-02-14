Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti; 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan 7 katlı apartmandaki 15 akrabasının ölümünün acısını yaşayan Hacı Şahinoğlu, enkazda kalan son akrabası olan yeğeni Enes Şahinoğlu'nun (16) sağ çıkarılmasını umutla bekliyor.

Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti; 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor

Kentte Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Bulvarı, depremde en çok etkilenen bölgelerden oldu. Trabzon Bulvarı’nda bulunan 7 katlı İpek Apartmanı yıkılırken, enkaz başında bekleyiş sürüyor.

Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti; 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor - 1

Hacı Şahinoğlu, yıkılan binada 15 akrabasının hayatını kaybettiğini ve cansız bedenlerinin çıkarıldığını söyledi.

Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti; 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor - 2

Enkaz altında son akrabası olarak yeğeninin kaldığını belirten Şahinoğlu, "Enkazda anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi, bizim aileden 16 kişiyi kaybettim. 15’ini bulduk. Yeğenim Enes Şahinoğlu, enkaz altında. Onu arıyoruz. Ekipler bulmaya çalışılıyor. Ses olayını bitirdik. Arama devam ediyor. Allah’tan umut kesilmez" diye konuştu.

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