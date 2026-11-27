Adalet Bakanı Akın Gürlek , İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen üç şüpheli çocuk ölümüne ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un şüpheli ölümlerine ilişkin dosyaların, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını belirtti.

ÜÇ ÖLÜM ARASINDA BAĞLANTI OLDUĞUNA İLİŞKİN BULGULARA ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi.

Çocukların ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda üç ölümün tesadüfi olmadığına ve olaylar arasında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan bir, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

"ZAMANIN GEÇMESİ, SUÇLARIN CEZASIZ KALMASINA GEREKÇE OLAMAZ"

Hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."